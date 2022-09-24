Hayranları Mardin’de anaokulu yeniledi

ÖZGE Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun hayranları, çifte düğün hediyesi olarak Mardin Derik'te bulunan Bayır İlkokulu'nun anasınıfını yeniledi. Anasınıfı için oyuncak ve kitap alan ikilinin sevenleri, 3 çocuğun da eğitim masraflarını karşıladı. Özge Gürel, hayranlarının bu hediyesine sosyal medyadan "Hep gülümseme sebebimsiniz, arada ağlama. Ne şanslıyım, çok seviyorum hepinizi" dedi. Çayoğlu ise "Hayranım size. İnceliğinize, nezaketinize, hep iyiliğin peşinden koşmanıza... İyi ki varsınız. Teşekkür ederim" yorumunda bulundu. Çiftin fanları daha önce de çift için köy okulunu yenileyip kütüphane yaptırmıştı.