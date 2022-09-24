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Giriş Tarihi: 24.9.2022

İstanbul’da film gibi soygun! La Casa de Papel

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
İstanbul’da film gibi soygun! La Casa de Papel

Büyük bir soygunu anlatan La Casa de Papel dizisinin bir benzeri İstanbul Esenyurt’ta yaşandı. Alkop Sanayi Sitesi yöneticileri böcek ilaçlaması için bir firmayla anlaştı. Ancak firmadan gelen araç, biber gazı ile bayıltıcı madde püskürtüp sitenin güvenliğini etkisiz hale getirdi, sonra tüm işyerleri soyuldu

ŞEYTANIN AKLINA GELMEYECEK PLAN
Organize işler bunlar! İstanbul'un göbeğinde, filmlere taş çıkartacak bir soygun yaşandı. Eylül ayı başında Esenyurt'taki Alkop Sanayi Sitesi yönetimi, tüm işyerlerine böcek ilaçlaması yapılması için bir şirketle anlaştı. Şirketin sanayiye gönderdiği ilaçlama aracı, önce biber gazı ardından bayıltıcı madde kullanarak güvenlik elemanlarını etkisiz hale getirdi.




TÜRKİYE'YE REZİL OLURUZ' KORKUSU
Ardından TIR'lar sanayiye sokuldu. Kıyafet, yiyecek gibi sitede stoklu tüm malları çalan hırsızlar kaçtı. Durumu öğrenen site yönetimi kamera görüntülerini izledikten sonra "Hepimiz saygın işadamlarıyız, tüm Türkiye'ye rezil oluruz" diyerek durumu örtbas etme kararı aldı ve olay emniyete yansıtılmadı. Ancak bu garip olay dışarıya sızdı ve iş dünyası şimdi bu müthiş soygunu konuşuyor.

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İstanbul’da film gibi soygun! La Casa de Papel
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