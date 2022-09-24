‘Kültürü parayla satın alamazsın’

Oyuncu Cansel Elçin, önceki gün doğum gününü eşi Zeynep Tuğçe Bayat ve dostları ile birlikte Bebek'te kutladı. 50 yaşına basan Elçin, "Sevdiğim dostlarım buradaydı. Katılamayanlar da oldu ama bazılarının işleri ve setleri vardı, o yüzden gelemediler" dedi. Eşi Zeynep Tuğçe Bayat'ın kendisine hediye olarak ceket aldığını ve organizasyonu da düzenlediğini söyleyen oyuncu, "Benim için onun varlığı yeter" diye konuştu. Röportaj sırasında herkesin para odaklı yaşadığını belirten çift, "Önemli olan ideal sahibi olmak. Tabii para da önemli ama parayı kazanmak ve harcamak için de yetenekli olmanız gerekiyor. Bu arada paranızla sağlığı bile satın alabilirsiniz ancak kültürü satın alamazsınız. Önemli olan kültür sahibi olmak" dedi.