‘Sakin köy hayatı bana göre değil’

GEÇTİĞİMİZ günlerde Yalova'da çekimleri tamamlanan 'Beni Sev' filmi ekibi sette gazetecileri ağırladı. Çekimleri üç hafta süren filmin setinde kalan Cansu Tosun, "Köy hayatı bana göre değil, ben İstanbul'un o kaotik halini ve karmaşasını seviyorum" dedi. Eşi ve oğlu Marsel'i de sette ağırlayan oyuncu, oğlunun ilk set ziyareti olduğunu da söyledi. Annelik hakkında da konuşan Tosun, "Annelik kendime güvenimi artırdı. Daha tatlı oldum. Erkan (Kolçak Köstendil) da ilgili bir baba. Marsel, parçamız ve yol arkadaşımız. Ona iyi bir yol arkadaşı olmanın hakkını vermeye çalışıyoruz" dedi.