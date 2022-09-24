Seda Üren: “Bu piyasanın içindeyim ama bu piyasadan değilim”

Artık kalıcı şarkı çıkarılmadığına değinen şarkıcı "Çünkü hızlı tüketim çağındayız. Her şey ticari oldu. İnsanlar inançlarından çok uzaklaştı. Daha duygusuz bir dünyadayız. Tek şarkıda olsa en iyisini en kalitelisini yapıyorum." dedi.

Nasılsın, gündelik hayatında neler yapıyorsun?

İyiyim teşekkür ediyorum. Dünyanın şartları ne olursa olsun elimden geleni yapıyorum. Gündelik hayatımda bir anne tarafım olduğu için çocuklarla ilgileniyorum. Programım uygunsa spor yapıyorum.

Son olarak "Kırarım Bu Kalemi" şarkını çıkarttın. Nasıl tepkiler aldın?

Tepkiler güzeldi. Kalem kıracak mizahta bir insan olmasam da fedakarlık tarafı yüksek bir insanım. Ama amacımıza ulaştık diyebiliriz. Kalemleri kırdırttık. Güzel bir ekip çalışması oldu. Hızlı tüketim çağı ve tek bir şarkı demeyip çok özenli bir çalışma yaptık. Her şeyden önce kaliteye çok önem verdik. Bizim içimize sindi. Bu enerjiyi de işimize yansıttık.