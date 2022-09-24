Seda Üren: “Bu piyasanın içindeyim ama bu piyasadan değilim”

Artık kalıcı şarkı çıkarılmadığına değinen şarkıcı "Çünkü hızlı tüketim çağındayız. Her şey ticari oldu. İnsanlar inançlarından çok uzaklaştı. Daha duygusuz bir dünyadayız. Tek şarkıda olsa en iyisini en kalitelisini yapıyorum." dedi.
Nasılsın, gündelik hayatında neler yapıyorsun?
İyiyim teşekkür ediyorum. Dünyanın şartları ne olursa olsun elimden geleni yapıyorum. Gündelik hayatımda bir anne tarafım olduğu için çocuklarla ilgileniyorum. Programım uygunsa spor yapıyorum.
Son olarak "Kırarım Bu Kalemi" şarkını çıkarttın. Nasıl tepkiler aldın?
Tepkiler güzeldi. Kalem kıracak mizahta bir insan olmasam da fedakarlık tarafı yüksek bir insanım. Ama amacımıza ulaştık diyebiliriz. Kalemleri kırdırttık. Güzel bir ekip çalışması oldu. Hızlı tüketim çağı ve tek bir şarkı demeyip çok özenli bir çalışma yaptık. Her şeyden önce kaliteye çok önem verdik. Bizim içimize sindi. Bu enerjiyi de işimize yansıttık.
Şarkının bir hikayesi var mı?
Şarkının geliş hikayesi var. Şarkıyı dinledim, hissettim. Tamamen müziği ruhuma, sözleri sesime akıttım.
Klip çekiminde unutamadığın bir anın var mı?
İşimle ilgili her an benim için çok özel. Çünkü duygu işi yapıyorum. Ben de çok duygusalım. Her ne kadar eğlenceli, dışa dönük gözüksem de iç dünyamda çok ağır duygusal bir taraf var. Klipte kadın dayanışması var. Kadının gücünü yansıtmaya çalıştık.
Şarkı söylemeye nasıl başladın?
5-6 yaşlarındaydım. Anne ve babamın sesleri çok güzeldi. Babam iş hayatına atılmadan önce Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde okudu, mezun oldu. Ben hep sanatçılarla büyüdüm. Ben bu sektörün insanı değilim. Ama mesleğimi seviyorum. Ben müzikle doğdum. Benim içimde hep müzik vardı. Sözler bunu dışa dökmeme yardımcı oldu. 16 yaşında konservatuvar kazandım. Ünlü olma beklentim yoktu. Hatta sinir olurdum. Büyük konuştuğum yerden vuruldum.
Senin yolculuğunda zorluklar nelerdi?
Hep zorlandım. Ben bu piyasanın içinde insanlarla zaman geçirmek beni yoruyor. Ben daha gerçekçiyim. Yüze gülüp de arkadan konuşanlar bana göre değil. Bu piyasanın içindeyim ama bu piyasadan değilim.
Şarkılarında özellikle dikkat ettiğin bir durum var mı?
Sahnede çok yönlü olmak zorundasınız. Ama bazı şarkılar var onlar olmuyor. O şarkıyı okumak için hissetmeme gerek yok. Benim işim bu, yorumcuyum. Bazı şarkıların neden tuttuğunu anlamıyorum.
Neden artık kalıcı şarkı çıkmıyor?
Çünkü hızlı tüketim çağındayız. Her şey ticari oldu. İnsanlar inançlarından çok uzaklaştı. Daha duygusuz bir dünyadayız. Tek şarkıda olsa en iyisini en kalitelisini yapıyorum.
Geçtiğimiz günlerde bir röportajında "çekin bebeleri pistten ben geliyorum" dedin. Çok iddialı bir cümle. Bizi neler bekliyor?
Artık sahnelere geri döneceğiz demek.
Şimdi çoğu YouTuber ve TikToker da müzik piyasasına atıldı bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
Hiçbir şey düşünmüyorum. Bu konularda yorum yapmayı sevmiyorum. Dobra olduğum için konuşmak istemiyorum. İnsanlar beğenmediği ne varsa onu baş tacı yapıyor. Kimse söylenmesin. Onlar izlemese, tıklamasa bunlar olmaz.
Son dönemde müziğin değeri tık sayısıyla ölçülüyor, ne diyorsun?
Ben eski kafalı biriyim. Tıklanmaları arttırmak çok kolay. Bu konuda biz çok organiğiz. 4-5 milyon dinlenmeler gerçek değil. Biz kalbimizin tıklamasından hoşlanıyoruz.
Bu ara ağzına takılan bir şarkı var mı?
Pinhani - Bilir O Beni
Dönüm noktan var mı?
Anne olmak. Doğurdukça yeniden doğuyorsun derlerdi inanmazdım. Buna 2 kere şahit oldum.
Anne olan Seda nasıl?
Çok yorucu bir Seda. O Seda'yı hiç görmek istemezsiniz. Yorucu bir Seda. Kendime bile tahammülüm yok. Rahat batıyor.
Ne yapsam ben artık tamamım, başardım dersin?
Öyle bir şey yok. Hayatta 'tamam' diye bir şey yok.
Müzik haricinde ilgilendiğin bir hobin var mı?
Doğayı ve sporu çok seviyorum. İlerde çocuklarımı büyütüp doğada zaman geçirmek istiyorum. Hobi dediğim yaşamdan aldığım her zevk.
Kötü zamanların illaki oluyordur, bu durumdan kurtulmak için neler yapıyorsun?
Ekstra makyaj yapıyorum. Bu yüzden kimse bu yaşıma kadar bana 'neyin var' diye sormadı.
Estetiğin var mı?
Burnumun ucunda küçük bir dokunuş var. Herkes dişlerimi ve dudaklarımı estetik zannediyor ama değil.