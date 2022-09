Seda Üren: “Bu piyasanın içindeyim ama bu piyasadan değilim”

Şarkının bir hikayesi var mı?

Şarkının geliş hikayesi var. Şarkıyı dinledim, hissettim. Tamamen müziği ruhuma, sözleri sesime akıttım.

Klip çekiminde unutamadığın bir anın var mı?

İşimle ilgili her an benim için çok özel. Çünkü duygu işi yapıyorum. Ben de çok duygusalım. Her ne kadar eğlenceli, dışa dönük gözüksem de iç dünyamda çok ağır duygusal bir taraf var. Klipte kadın dayanışması var. Kadının gücünü yansıtmaya çalıştık.