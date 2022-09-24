Sonbaharın saç trendleri

Sonbahar geldi ve ayların kendine has atmosferi şehri sarmaya başladı. Bu dönemde kıyafetlerimiz kadar saç ve makyajımız da mevsim değişiminden nasibini alıyor. 2022 sonbahar trendlerine baktığımızda, hem defilelerde hem de sosyal medyada aynı esin kaynaklarının öne çıktığını görüyoruz. Sizin için ayrıntılı bir şekilde sonbaharın saç modasını derledik.SONBAHARDA bana "Saçımda nasıl bir değişikliğe gitmem gerekir?" diye sorulduğunda, yanıtım hep sıcak tonlara yönelmeleri olur. Elbette bu önerim sadece sonbahar yapraklarıyla, doğasıyla uyumlu olmak için değil. Aynı zamanda sıcak tonlar saçları daha sağlıklı gösterdiği için... Yazın yıpranan saçlar için; desertred (çöl kızılı), sıcak kahve veya altın gibi sıcak tonlar, hayata döndüren bir hayat öpücüğü gibi yenilenmenizi sağlayacaktır.GEÇTİĞİMİZ ilkbahar defilelerinde dikkat çeken maksi boy saçlar ve nano kaynak akımı, bu sonbahar- kış sezonunda da ön planda olmaya devam edecek. Dua Lipa ve Bella Hadid gibi son dönemin önemli stil ikonları, Rapunzel'den ilham alan uzun saç modasına uyan isimlerden. Bana göre, ilerleyen teknoloji doğru ellerle buluştuğu zaman, takma saçın ne kadar naturel durabildiğini görmek kuaför sektörüne son dönemde tazelik getirdi. Ayrıca küçük yaşlardan beri prenseslere özenen kadınlarımıza hayallerindeki perikızı görüntüsünü gerçeğe döndürme imkanı sunuyor.SONBAHAR defilelerinde gördüğümüz çoğu mankenin saçı, dümdüz ve rugan kadar parlak. Bazen sımsıkı bir topuz, bazen upuzun bir örgü ya da atkuyruğu... Topuz ve yarı topuzlarda gördüğüm gergin burgular, bana 1990'ların son döneminde idol haline gelen Fifth Element filmini ve Milla Jovovich'i hatırlattı. Fakat son Tom Ford defilesinde gördüğümüz afro kıvırcığı da az önce bahsettiğim düz saç görüntüsünün anti tezi gibi! Afro kıvırcığı geçen hafta çok göze battı ve çok sevilip paylaşıldı. Siz de hala 1980'lerden gelen bu yoğun dalga görüntüsüne sahip olmak için hevesliyseniz bu sonbahar denemenin tam sırası!YAZ aylarının seksi kumsal dalgaları varsa sonbaharın da ipeksi bukleleri var. Buklelerin en çekici yanı ise parlak ve yumuşacık durması. Bu saçları, yüzün çevresine oldukça soft bir çerçeve sağladıkları için çok seviyorum. Bu görüntüyü yakayabilmek için size en önemli tavsiyem; saçınızı ve bukleleri neme doyurmak. O zaman elektriklenmeden, uysalca omuzlarınızdan aşağı indiklerine şahit olacaksınız. Hem de kuaför koltuğunda ısılı işlem ile saçınızı yormanıza gerek kalmadan. Bunun için düzenli olarak saçınıza Hair Balm gibi bir ürün ile nem maskesi yapmanızı öneririm. Banyo sonrasında da Leave-in bir sprey kullanmak saçınıza daha iyi gelecektir.