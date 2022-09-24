Ünlü manken Tolga Kulakçı’ya şok suçlama!

Bir yarışma programıyla adını duyuran manken Tolga Kulakçı, arkadaşı tarafından hırsızlık yapmakla suçlandı. Kulakçı ise arkadaşının kendisine iftirada bulunduğunu söyleyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

"ADIMA HARCAMA YAPMIŞ"

Şikayetçi Abdulkadir Şahin emniyet ifadesinde "Olay günü Tolga Kulakçı ile birlikte Etiler'de bulunan otele giriş yaptık. Yanımda 6 adet bavul getirdim. Bavulların bir tanesinde laptop bilgisayarlarım vardı. Bavullarımı odada açık alanda bıraktım ve istirahat etmeye başladım. Aynı gün İzmir'e gitmek için gitmek için hazırlık yapmaya başladım. Benim eşyalarımı Tolga Kulakçı hazırladı. Arkadaşım eşyalarımı bavula koyduğu sırada laptop bilgisayarları göstererek tek tek fiyatlarını sordu. Ben de bilgi verdim. Eşyalarımı hiç kontrol etmedim. Bu şekilde İzmir'e gittim. Ertesi sabah yapmış olduğum kontrollerde değeri 29 bin 609 lira civarındaki laptop bilgisayarımın olmadığını tespit ettim. Arkadaşım Tolga Kulakçı 'ya ulaştım. Bavulumu ve bilgisayarımı alıp almadığını sordum. Kendisi bana 'Beni mi suçluyorsun, laptop ve bavulunu ben almadım' diye söyledi. Kabul etmedi. Ben otel müdürüyle Tolga'nın arkadaş olduğunu, Tolgay'a yardım ettiğini düşünüyorum. Tolga Kulakçı kaldığım odanın minibarında bulunan içecekleri almış, kendine masaj yaptırmış, toplam 3 bin 750 lira değerinde adıma harcama yapmış olduğunu öğrendim. Tolga Kulakçı isimli şahıstan şikayetçiyim. Aldıklarını teslim ederse uzlaşırım" dedi.

"AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Tolga Kulakçı ise ifadesinde Abdulkadir Şahin'i yaklaşık 6 yıldır tanıdığını belirterek "Kendisi arkadaşım olur. Bildiğim kadarıyla kendisi hackerlik yaparak dolandırıcılık yapmaktadır. Bir keresinde bana Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sitesini hacklediğini istediği kişiyi emekli yapabileceğini söyledi. Bunun haricinde şahıslara ait bitcoin hesaplarına girdiğini söyledi. Ben hesaplara girdiğini görmedim. Banka hesaplarını bana göstermezdi. Ayrıca şahsın kimyasal haplar kullandığını biliyorum. Akli dengesinin yerinde olmadığını düşünüyorum. Olay günü otelde birlikte kaldık. Kendisine İzmir'den telefon geldi. Yanında bulunan tablet bilgisayarları ve 5 adet çantasını alarak gitti. Bana otelin kartını bırakarak tüm sorumluluk sende dedi. Ben kesinlikle çantasını hazırlamadım. Laptop bilgisayarların fiyatlarını sormadım. Bir gün sonra beni aradı laptop bilgisayarının bende olup olmadığının sordu. Bende olmadığını, hepsini götürdüğünü söyledim. Bana inanmadı beni suçladı. Hakkımda şikayette bulundu. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Olayla ilgili hakkımda asılsız iftirada bulanan Abdulkadir Şahin isimli şahıstan şikayetçiyim. Uzlaşmak isterse uzlaşmak isterim" diye konuştu.