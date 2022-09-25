‘Amerikan filmleri artık bizi dövemiyor’

Ustasanatçı Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' adlı programında bu hafta yapımcı Cemal Okan'ı ağırladı. Ünlü yapımcı, Türk sinemasının dünyadaki yerini şu sözlerle değerlendirdi: "Sinemada dünyada üçüncüyüz. Amerikan filmleri bizi dövemiyor. Eskiden dövüyorlardı ama şimdi biz onları çok rahat kendi ülkemizde dövüyoruz. Dizilerimizle de aşağı yukarı 152 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu konuda da dünyada iki numarayız. Amerika'ya gittiğimde, ilk zamanlar Türkiye'nin yerini bilmezdi kimse. Şimdi artık her milimetrekaremizi biliyorlar. Diziler sayesinde, senede 700-750 milyon seyirciye ulaştık dünyada.''