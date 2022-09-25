Asıl sürpriz bundan sonra

Son yayınladığı 'Beklenen Sensin' adlı şarkısı ile yıl sonuna kadar tamamlayacağı üçlemenin ilkini sevenleriyle paylaşan Selami Şahin, geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda muhteşem bir geceye imza attı.Ünlü şarkıcı konser öncesi verdiği röportajda, "Yeni şarkımız 'Beklenen Sensin' yeni çıktı. Bu üçleme projemizin ilk şarkısıydı. Sevenlerime asıl sürprizim bundan sonra. Bestelerimden büyük bir albüm yapacağız. Birçok sanatçı dostumuz da bu albümde yer alacak ve şarkılarımızı seslendirecek" diye konuştu.