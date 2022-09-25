‘Ben Anadolu’ antik kentlerde sahnelenecek

Yıldız Kenter'in sergilediği unutulmaz performansla en çok izlenen oyunlar arasında yer alan ve Ayça Bingöl tarafından yeniden sahnelenen 'Ben Anadolu', İş Sanat Antik Sahne etkinlikleri kapsamında izleyiciyle buluşuyor. Güngör Dilmen'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Görkem Yeltan'ın yer aldığı oyun, 1 Ekim Cumartesi günü Patara Antik Kenti'nde, 8 Ekim Cumartesi Teos Antik Kenti Meclis Binası'nda sahnelenecek. Trajedi ile komedinin iç içe geçtiği, Antik çağlardan Kurtuluş Savaşı'na uzanan oyunda, Kibele'den Artemis'e, Nilüfer Hatun'dan Halide Edip Adıvar'a masallarla Anadolu'nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların yaşam öyküsü 16 karakterde anlatılıyor.