Çanakkaleliler Göksel’le coştu

Kültürve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Troya Kültür Yolu Festivali'nde önceki akşam yaklaşık 30 bin kişi Göksel konserinde coştu. Birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam eden festivalde Anadolu Hamidiye Tabyaları Açık Hava Sahnesi'nde Çanakkaleliler ile buluşan şarkıcı, 'Sabır', 'Depresyondayım' ve 'Körebe' gibi unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Sözü ve müziği kendisine ait olan birçok şarkısını seslendiren sanatçı, unutulmaz bir gece yaşattı. Dinleyiciler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.