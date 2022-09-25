Eren kardeşlere sürpriz misafir

Ahmet, karısının aklına uyup, annesinin evi Ömer'e vermesini engellemek için plan yaptı. Her gün verdikleri ilaçla Sevgi Teyze'nin aklını bulandırıp akli dengesi yerinde değil raporu almaya çalışacaklardı. Ama bu plana Sevgi Teyze kulak misafiri oldu.