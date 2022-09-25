Esra Erol’un ev sahipliğinde renkli tanıtım

Atv'nin sevilen sunucusu Esra Erol, önceki gün bir temizlik markasının tanıtım etkinliğine ev sahipliği yaptı. Basın mensuplarının karşısına geçen ünlü sunucu, "Marka ile yolculuğumuzda 1.5 yılı tamamladık ama daha uzun süredir birlikteymişiz gibi geliyor. Müthiş bir uyum yakaladık. Her 10 kişiden 9'unun memnun olduğu bir markanın yüzü olmak hem çok kıymetli hem büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğu çok iyi taşıdığıma inanıyorum" dedi. Erol, markanın yüzü olmayı kabul etme nedenini, "Daha yaşanası bir dünya için doğallığı savunması ve tüketici beklentisini ilk sıraya koyması oldu" sözleriyle dile getirdi. Basının yanı sıra cemiyet ve iş dünyasından ünlü simaların katıldığı etkinlikte, Bihter Erol, Eda Erol, Onur Büyüktopçu, Şafak Özbir Akusta, Gamze Keçeli gibi isimler vardı.