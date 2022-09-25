Yeşilçam'ın efsanelerinden Kadir İnanır, Türkan Şoray ve Ahmet Mekin'in başrollerini oynadığı "Selvi Boylum Al Yazmalım", Türk sinemasının kült filmlerinden biri olarak gönüllere taht kurdu. "Sevgi emektir" repliğiyle yıllar boyu hafızalarda yer edinen yapımda Cemşit ve Asya karakterini oynayan Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra bir araya geldi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Belediyesinin düzenlediği kitap günlerine konuk olan ünlü sanatçılar yoğun bir ilgiyle karşılandı. "4. Kitap Günleri" etkinliğinin açılışına katılan ikili ilk olarak Bandırma Cumhuriyet meydanında söyleşi düzenlendi.