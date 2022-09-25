Yeşilçam'ın efsanelerinden Kadir İnanır, Türkan Şoray ve Ahmet Mekin'in başrollerini oynadığı "Selvi Boylum Al Yazmalım", Türk sinemasının kült filmlerinden biri olarak gönüllere taht kurdu. "Sevgi emektir" repliğiyle yıllar boyu hafızalarda yer edinen yapımda Cemşit ve Asya karakterini oynayan Türkan Şoray ve Ahmet Mekin yıllar sonra bir araya geldi.