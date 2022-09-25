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Giriş Tarihi: 25.9.2022

Ünlülerin kaçış gecesi!

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Ünlülerin kaçış gecesi!
Önceki gece Harbiye'deki bir mekanda bir parfüm markasının lansmanı gerçekleşti. Geceye markanın yüzü olan Kubilay Aka, Furkan Andıç ve Serkay Tütüncü ev sahipliği yaptı. Geceye birçok ünlü isim de katıldı. Ancak çıkışta çoğu araçlarına binerek hızlıca uzaklaştı.



BÖYLE GECELER İYİ
Aybüke Pusat ise aracını beklerken gazetecilere, "Böyle geceler bizler için iyi oluyor. Dostlarımız ile bir araya geliyoruz" dedi. Ondan sonra mekanı tek eden Furkan Andıç ise gazetecilerin "Aybüke Hanım da buradaydı" cümlelerini duymazdan gelerek aracına binip oradan ayrıldı. Geçtiğimiz haftalarda Pusat ve Andıç ikilisinin aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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Ünlülerin kaçış gecesi!
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