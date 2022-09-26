Eren kardeşler’e sürpriz misafir

Cumartesiakşamlarınınsevilendizisi'Kardeşlerim'bomba gibibaşladığı 3.sezona damgasınıvurmayadevamediyor. İzleyicininekranbaşına kilitlendiğidizi,sosyal medyadada büyük ilgi gördü,#YeniBirKarar etiketiyle çokkonuşuldu.Dizinin 60'ıncı bölümünde;Ahmet, Sevgi Teyze'denÖmer'in oğlu olduğunuöğrendi. Şikayetini geriçekmek zorunda kaldı. Sarpve Berk, okulun yeni belalıikilisi oldu. Babasının kasasındakiparaları alıp Ömer'everen Leyla, Tolga'nın başınabüyük dert açtı.Ahmet, karısının aklınauyup, annesinin evi Ömer'evermesini engellemek içinplan yaptı. Her gün verdikleriilaçla Sevgi Teyze'nin aklınıbulandırıp akli dengesiyerinde değil raporu almayaçalışacaklardı. Ama bu planaSevgi Teyze kulak misafirioldu. Her şeyi bırakıp gidenSevgi Teyze ise Ömerleresığındı.