Eren kardeşler’e sürpriz misafir

Cumartesi
akşamlarının
sevilen
dizisi
'Kardeşlerim'
bomba gibi
başladığı 3.
sezona damgasını
vurmaya
devam
ediyor. İzleyicinin
ekran
başına kilitlendiği
dizi,
sosyal medyada
da büyük ilgi gördü,
#YeniBirKarar etiketiyle çok
konuşuldu.
Dizinin 60'ıncı bölümünde;
Ahmet, Sevgi Teyze'den
Ömer'in oğlu olduğunu
öğrendi. Şikayetini geri
çekmek zorunda kaldı. Sarp
ve Berk, okulun yeni belalı
ikilisi oldu. Babasının kasasındaki
paraları alıp Ömer'e
veren Leyla, Tolga'nın başına
büyük dert açtı.
Ahmet, karısının aklına
uyup, annesinin evi Ömer'e
vermesini engellemek için
plan yaptı. Her gün verdikleri
ilaçla Sevgi Teyze'nin aklını
bulandırıp akli dengesi
yerinde değil raporu almaya
çalışacaklardı. Ama bu plana
Sevgi Teyze kulak misafiri
oldu. Her şeyi bırakıp giden
Sevgi Teyze ise Ömerlere
sığındı.