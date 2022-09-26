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Giriş Tarihi: 26.9.2022

Eren kardeşler’e sürpriz misafir

Eren kardeşler’e sürpriz misafir
Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi 'Kardeşlerim' bomba gibi başladığı 3. sezona damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü, #YeniBirKarar etiketiyle çok konuşuldu. Dizinin 60'ıncı bölümünde; Ahmet, Sevgi Teyze'den Ömer'in oğlu olduğunu öğrendi. Şikayetini geri çekmek zorunda kaldı. Sarp ve Berk, okulun yeni belalı ikilisi oldu. Babasının kasasındaki paraları alıp Ömer'e veren Leyla, Tolga'nın başına büyük dert açtı. Ahmet, karısının aklına uyup, annesinin evi Ömer'e vermesini engellemek için plan yaptı. Her gün verdikleri ilaçla Sevgi Teyze'nin aklını bulandırıp akli dengesi yerinde değil raporu almaya çalışacaklardı. Ama bu plana Sevgi Teyze kulak misafiri oldu. Her şeyi bırakıp giden Sevgi Teyze ise Ömerlere sığındı.
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Eren kardeşler’e sürpriz misafir
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