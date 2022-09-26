Kuruluş Osman’ın yeni sezon tanıtımı yayınlandı! Kuruluş Osman’dan nefes kesen tanıtım: Savaş başlasın!

Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği, ATV'nin ve Türkiye'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu da izleyicileri kendisine hayran bırakacak. Dördüncü sezonunun yayınlanacağı Kuruluş Osman'ın yayın tarihi de bugün netleşti.
5 EKİM'DE İZLEYİCİLERİYLE BULUŞACAK!
Kuruluş Osman 5 Ekim'de izleyicileriyle buluşacak. Dizinin 99'uncu bölüm fragmanı da bugün yayınlandı.
Kuruluş Osman 4. sezon ilk tanıtım... Kuruluş Osman'ın yeni sezonundan ilk kareler | Video
"OSMAN DURMUYOR, DURMAYACAK! SAVAŞ BAŞLASIN"
Nefesleri kesen yeni bölüm tanıtımına 'Osman durmuyor, durmayacak! Savaş başlasın' sözleri damga vurdu.
OYUNCU KADROSU DA YENİ SEZONDA GÖZ KAMAŞTIRACAK
Yeni sezon çekimleri başlayan dizinin yeni hikayesi ve oyuncu kadrosu da göz kamaştıracak.
"MÜTHİŞ BİR SEZON GELİYOR"
Türkiye'de reyting rekorları kıran ve dünyanın farklı ülkelerinde de yüz milyonlarca takipçisi olan başarılı dizi 'Kuruluş Osman'ın dördüncü sezonunda seyirciyle buluşacak olan isimler; Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar, Deniz Hamzaoğlu, Kaan Yalçın, Almila Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talat Can Büyükaltay ve Noyan Üzer olurken, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya üzerinden yaptığı "Müthiş bir sezon geliyor" açıklaması ise heyecanı artırdı.
65 ÜLKEDE YAYINLANIYOR
OSMANLI tarihine ışık tutan senaryosu, prodüksiyon kalitesi, kostümleri, aksesuarları, gösterişli film platosu ve gerçekçi sahneleriyle Türk dizi sektörünün uluslararası alandaki temsilcisi olan ve 65 ülkede yayın hayatına devam eden 'Kuruluş Osman', dördüncü sezon oyuncu kadrosu ile bu sezon da seyircinin gönlünde taht kuracak.