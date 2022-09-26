Kuruluş Osman’ın yeni sezon tanıtımı yayınlandı! Kuruluş Osman’dan nefes kesen tanıtım: Savaş başlasın!

OYUNCU KADROSU DA YENİ SEZONDA GÖZ KAMAŞTIRACAK

Yeni sezon çekimleri başlayan dizinin yeni hikayesi ve oyuncu kadrosu da göz kamaştıracak.

"MÜTHİŞ BİR SEZON GELİYOR"

Türkiye'de reyting rekorları kıran ve dünyanın farklı ülkelerinde de yüz milyonlarca takipçisi olan başarılı dizi 'Kuruluş Osman'ın dördüncü sezonunda seyirciyle buluşacak olan isimler; Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar, Deniz Hamzaoğlu, Kaan Yalçın, Almila Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talat Can Büyükaltay ve Noyan Üzer olurken, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya üzerinden yaptığı "Müthiş bir sezon geliyor" açıklaması ise heyecanı artırdı.

65 ÜLKEDE YAYINLANIYOR

OSMANLI tarihine ışık tutan senaryosu, prodüksiyon kalitesi, kostümleri, aksesuarları, gösterişli film platosu ve gerçekçi sahneleriyle Türk dizi sektörünün uluslararası alandaki temsilcisi olan ve 65 ülkede yayın hayatına devam eden 'Kuruluş Osman', dördüncü sezon oyuncu kadrosu ile bu sezon da seyircinin gönlünde taht kuracak.