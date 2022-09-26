Yelkenler yarıştı ünlüler izledi

TÜRKIYE'NİN en görkemli yelken yarışlarından biri olan ve bu yıl 21'incisi gerçekleşen Bosphorus Cup'ın ikinci gününde, İstanbul Boğaz'ında yelkenliler renkli görüntülere sahne oldu. Bosphorus Cup kurucusu Orhan Gorbon'un ev sahipliğinde gerçekleşen ve yarışlara katılanlar kadar izlemeye gelenlerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Kerem Bürsin, Begüm Kütük-Erdil Yaşaroğlu, Serkan Çayoğlu, Arzu Kunt, Başak Boztepe Gorbon, Nefise Karatay-Yusuf Day, Alpay Aksoy, Kerem Erengül, Mark Willis, Yiğit Sezgin gibi spor, iş ve sanat dünyasından isimler katıldı.