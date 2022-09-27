76 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle gençlere taş çıkarttı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının yüzündeki değişimi görünce yorum yağmuruna tuttu. Paylaşım sonrası sosyal medya kullanıcıları, "Balmumu mu, gerçek mi anlayamadım", "Benden genç olmuş Ajda hanım", "Ajda Pekkan gençleşiyor, bu işte bi terslik yok mu" yorumları yağdı.