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Giriş Tarihi: 27.9.2022 11:58 Son Güncelleme: 27.9.2022 12:15

"Benden genç olmuş Ajda hanım"

Benden genç olmuş Ajda hanım

76 yaşındaki  Süperstar Ajda Pekkan, Bursa'da hayranları ile bir araya geldi. Geceye katılanlar arasında oyuncu çift Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı da vardı. Avcı ve eşi, Instagram sayfasında Ajda Pekkan ile birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaştı. Pekkan'ın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

76 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, Hilton Bursa Otel'in 10'uncu kuruluş yıldönümü kutlamasında konser verdi. Geceye katılanlar arasında oyuncu çift Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı da vardı. Avcı ve eşi, Instagram sayfasında Ajda Pekkan ile birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaştı. Pekkan'ın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

76 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle gençlere taş çıkarttı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının yüzündeki değişimi görünce yorum yağmuruna tuttu. Paylaşım sonrası sosyal medya kullanıcıları, "Balmumu mu, gerçek mi anlayamadım", "Benden genç olmuş Ajda hanım", "Ajda Pekkan gençleşiyor, bu işte bi terslik yok mu" yorumları yağdı.

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"Benden genç olmuş Ajda hanım"
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