76 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, Hilton Bursa Otel'in 10'uncu kuruluş yıldönümü kutlamasında konser verdi. Geceye katılanlar arasında oyuncu çift Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı da vardı. Avcı ve eşi, Instagram sayfasında Ajda Pekkan ile birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaştı. Pekkan'ın yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.
76 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle gençlere taş çıkarttı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının yüzündeki değişimi görünce yorum yağmuruna tuttu. Paylaşım sonrası sosyal medya kullanıcıları, "Balmumu mu, gerçek mi anlayamadım", "Benden genç olmuş Ajda hanım", "Ajda Pekkan gençleşiyor, bu işte bi terslik yok mu" yorumları yağdı.