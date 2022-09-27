Bensu Soral’dan dolandırıcılık uyarısı

Rol aldığı "İçerde", "Cam Tavanlar" ile projelerle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Bensu Soral, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor.
Soral, iş insanı Hakan Baş ile Eylül 2018 yılında dünyaevine girmişti.
Güzel oyuncu Bensu Soral, eski telefon numarasını kullanarak dolandırıcılık girişiminde bulunan kişi veya kişiler hakkında uyarıda bulundu.
Bensu Soral, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Merhabalar, 2018 yılında iptal ettirdiğim ve bir daha hiç alakam olmayan hattımla ilgili bazı dolandırıcılık duyumları alıyorum. 533***88 numaralı eski hattımın yeni sahibi, adımı kullanarak insanlardan para istiyor. Bu bahsettiğim numaradan herhangi bir mesaj alırsanız lütfen itibar etmeyiniz. Yaşanan durumla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır. Sevgiler."