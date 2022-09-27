Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan yeni aşk pozu!

Güzel oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, 28 Ağustos'ta Sarıyer'de düzenledikleri görkemli bir düğün ile nikah masasına oturmuştu.
Demet Özdemir'in tercih ettiği üç gelinlik ise sosyal medyaya damga vurmuş, çok sayıda eleştiri almıştı.
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, Demet Özdemir'in Sarıyer'deki lüks villasında yaşamaya karar vermişti. Ancak villanın her yere uzak olmasından dolayı kararlarını değiştirdiler ve Oğuzhan Koç'un Levent'teki evine geçmek için kolları sıvadılar.
Ünlü çift kesenin ağzını açtı. Evde Demet Özdemir'in zevklerine göre tadilat yapılıyor. Oğuzhan Koç, evleri için 1 milyonluk bütçe ayırdı.
Güzel oyuncu ve şarkıcı eşi son olarak yeni aşk pozunu paylaştı. Ünlü çiftin romantik ve samimi karesi ise ilgi gördü.