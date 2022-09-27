Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan yeni aşk pozu!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, Demet Özdemir'in Sarıyer'deki lüks villasında yaşamaya karar vermişti. Ancak villanın her yere uzak olmasından dolayı kararlarını değiştirdiler ve Oğuzhan Koç'un Levent'teki evine geçmek için kolları sıvadılar.