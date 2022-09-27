Egemen Akkol: Her şarkıda anlatılanı birebir yaşamıyorum

Egemen Akkol, 27 Eylül'de gerçekleşecek ilk tekli konseri öncesinde hissettiği duyguları paylaştı: "Çok heyecanlı bir süreç. Yalnızca ben değil, bütün ekip arkadaşlarım, yakın çevrem, hepimiz çok heyecanlıyız. İlk konserim değil ama benim kendi ismimle verdiğim ilk tekli ve biletli konserim olacak. Gerçekten nasıl geçeceği konusunda çok heyecanlıyım. Çok çalışıyoruz. Umarım çok güzel bir konser olacak."

Müzik sektörüne nasıl atıldın?

Müzik çocukluğumdan beri hayatımda ve bunu bir iş olarak değil, hayatımın bir parçası olarak görüyorum. Profesyonel olarak kendi şarkılarımı çıkartmam geçen seneyle birlikte başladı. Bunun öncesinde ilk sahneye profesyonel olarak çıkışım ise, 5 yıl önce Edis'le birlikte oldu.

Bir yandan Edis'le çalışmaya devam ediyorsun bir yandan da kendi şarkılarını çıkartıyorsun. İkisi arasındaki tempoyu nasıl yakaladın?

Benim için yorucu ama zor değil. Kendi şarkılarımı yazmak için fırsat yaratmak zor gözüküyor ama sevdiğim bir iş olduğundan bana zor gelmiyor. Keşke her gün konser olsa da sahneye çıksam diye düşünüyorum. Yoğun tempoya yaşarken alıştım diyebilirim.