Egemen Akkol: Her şarkıda anlatılanı birebir yaşamıyorum

Egemen Akkol, 27 Eylül'de gerçekleşecek ilk tekli konseri öncesinde hissettiği duyguları paylaştı: "Çok heyecanlı bir süreç. Yalnızca ben değil, bütün ekip arkadaşlarım, yakın çevrem, hepimiz çok heyecanlıyız. İlk konserim değil ama benim kendi ismimle verdiğim ilk tekli ve biletli konserim olacak. Gerçekten nasıl geçeceği konusunda çok heyecanlıyım. Çok çalışıyoruz. Umarım çok güzel bir konser olacak."
Müzik sektörüne nasıl atıldın?
Müzik çocukluğumdan beri hayatımda ve bunu bir iş olarak değil, hayatımın bir parçası olarak görüyorum. Profesyonel olarak kendi şarkılarımı çıkartmam geçen seneyle birlikte başladı. Bunun öncesinde ilk sahneye profesyonel olarak çıkışım ise, 5 yıl önce Edis'le birlikte oldu.
Bir yandan Edis'le çalışmaya devam ediyorsun bir yandan da kendi şarkılarını çıkartıyorsun. İkisi arasındaki tempoyu nasıl yakaladın?
Benim için yorucu ama zor değil. Kendi şarkılarımı yazmak için fırsat yaratmak zor gözüküyor ama sevdiğim bir iş olduğundan bana zor gelmiyor. Keşke her gün konser olsa da sahneye çıksam diye düşünüyorum. Yoğun tempoya yaşarken alıştım diyebilirim.
İlk şarkını ne zaman yazdın?
İlk şarkımı üniversitedeki grubumla yazdım ama onu hiç çıkartmadık. Tarz olarak da şu an yaptığım müzikten daha farklıydı. O zamanlarda yazmaya başladım ve devam etti. Sonunda ise kendi tarzımı oturttum.
Tüm şarkılarının bir hikâyesi varmış. Son çıkarttığın şarkı 'Benle Bu Kızın Ne İşi Var'ın nasıl bir hikâyesi var?
Ben şarkı sözü yazdığımda, o melodinin bende canlandırdığı anıları size yansıtmaya çalışıyorum. Daha önce yaşadığım bir olayın hikâyesini kendi içimde abartarak ve yoğunlaştırarak yazıyorum. Yani her şarkıda anlatılanı birebir yaşamıyorum. Sadece bazılarında birebir yaşanmışlık oluyor.
Bazı şarkılarının anlamı fazla derin. Seni yazarken en çok etkileyen şarkın hangisiydi?
'Bana Bir Yolunu Bul' muhtemelen. Diğer yazdığım şarkılar hep ikili ilişki üzerine kurulu ama 'Bana Bir Yolunu Bul' bir isyan şarkısı ve içsel çatışmayla alakalı. Direkt içimden gelen bir şarkıydı ve en hızlı yazdığım şarkı da bu oldu.
'Bana Bir Yolunu Bul' Rana ile bir düet şarkısı. İkinizin uyumu da oldukça beğenildi. Düet şarkı fikri nasıl ortaya çıktı?
Ben şarkıyı yazıp kaydetmiştim ve aslında şarkı bitmişti ama şarkıda bir eksiklik hissettim. Bunu da Rana'nın tamamlayabileceğimizi düşündüm. Onunla konuştuğumda, bu fikri o da beğendi ve bir günde kaydı tamamladık. Sonucunda ise, ikimizin de çok sevdiği bir iş ortaya çıktı.
Kendi tarzını oluştururken kimlerden esinlendin ve nelerden etkilendin?
Yıllardır zevk alarak ya da almayarak dinlediğim müzikleri, kendi karakterimle harmanlayarak ortaya çıkarttığım bir tarz oldu. Bu düşünerek oluşturduğum değil, tamamen benim içimden gelen ve kafamda dönen müziğin ortaya çıkışıyla oldu.
Kendini 3 kelimeyle nasıl anlatırsın?
Tutkulu, sabırsızlık benim kendimde sevmediğim ama çok bariz bir özelliğim kesinlikle. Son olarak da iyi niyetli diyebilirim kendim için.
Sahnede olmak nasıl bir his?
Benim en rahat olduğum yer sahnede olmak. Orada bulunmak ve şarkı söylemek… Evim gibi gerçekten. O yüzden çok rahatım ve kendimi en iyi hissettiğim yer kesinlikle. Çok büyük heyecan ve mutluluk duyuyorum. Orada olduğum an boyunca, hayatımın en mutlu anlarını yaşıyorum.
İlk tekli konserin DoRockXL'ta 27 Eylül'de gerçekleşecek. Neler hissediyorsun?
Çok heyecanlı bir süreç. Yalnızca ben değil, bütün ekip arkadaşlarım, yakın çevrem, hepimiz çok heyecanlıyız. İlk konserim değil ama benim kendi ismimle verdiğim ilk tekli ve biletli konserim olacak. Gerçekten nasıl geçeceği konusunda çok heyecanlıyım. Çok çalışıyoruz. Umarım çok güzel bir konser olacak.