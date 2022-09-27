Eski tweetleri ortalığa saçılan Mehmet Dinçerler sırra kadem basmıştı! Hadise ile boşanma aşamasındaki Mehmet Dinçerler daha fazla dayanamadı...

DİNÇERLER YÜZÜK İDDİASINI YALANLADI

Ayrılık kararının ardından Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifi ettiği 3 milyon TL'lik yüzüğü ve düğünde takılan altınları geri istediği ileri sürüldü. Hadise'nin sanat hayatını da etkileyecek davranışlarda bulunduğu ileri sürülen Dinçerler, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Karşılıklı olarak çok değer vererek başladığımız ilişkimiz son bulmuş olsa da, ilişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum. Bugün öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum. Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek isteğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır" diyerek hakkındaki iddiaları yalanladı.