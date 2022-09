Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Mert’i Özgü Delikanlı anlattı: Şöhret beni korkutmuyor!

MERT'İ ÇOK DERİNDEN HİSSEDİYORUM

-Mert'in senden uzak bir karakter olduğunu belirttiğine göre seni senden dinleyelim isterim, Özgü'nün Mert'ten ne gibi farklı yönleri vardır?

Mert Yılmaz'ın sevdikleri için yaşamak dışında bana benzeyen hiçbir yanı yok. Mert Yılmaz annesiz ve babasız büyümüş dolayısıyla sosyolojik ve psikolojik açıdan aslında çok ciddi eksiklerle bugünlere gelmiş. Mert Yılmaz'ın çocukluğu, koşulları zor olan bir semtte geçmiş. Sadece ablasıyla olduğu için gizliden ablasını da kollamak zorunda hissetmiş hep kendisini. Varlıklı bir ailede büyümediği için geçim sıkıntılarının da üstesinden gelmek zorunda kalmış. Karakterin en derinine indiğimiz zaman yapayalnız olduğunu görmekte pek zorluk çekmeyiz. Abla ve anne kavramları çok farklıdır dolayısıyla ablası ne kadar sevgi vermeye çalışsa da annesine anlatmak istedikleri veya annesiyle yaşaması gerekenler genelde eksik kalmış. İlk korktuğu zaman babasının yanına koşamamış. Korkusuyla, endişesiyle, sevgi ve güven eksikliğiyle tek başına mücadele etmiş. Çünkü hayatta tek başına dimdik durmaya çalışan ablasına yük olmak istememiş. Bu yüzden anlatamadığı, yansıtmak istemediği ve bastırdığı her şeyi göz önünde bulunduracak olursak hayatı sadece önündeki meseleleri çözmek üzerine geçmiş. Üstüne bir kadının hayatını kurtarmaya çalışırken kazayla bir adamı bıçaklamış ve içeriye atılmış. Bir adamın onun tarafından bıçaklanmış olmasının vicdanıyla mı mücadele etmeli yoksa haksız yere içeride 1,5 sene geçirmek zorunda kalmasıyla mı? İçeride içsel ve dışsal anlamda neler yaşadığına girmeye kalksam hiç bitmez zaten. Bunların hepsi insanın en kontrolsüz en tutarsız en fevri olduğu yaşlarda gerçekleşmiş ve henüz kendine dönemeden yine yeni problemlerle mücadele etmek zorunda kalmış. Arkadaşları gibi 2. şansının heyecanı ve umuduyla çıkmış ama bu sefer de okuldaki çeteyle ve bıçakladığı adamın kızıyla yüzleşmek zorunda kalmış. Dolayısıyla eğlenebileceği, rahatça arkasını yaslayıp gülebileceği ve anın tadını doyasıya çıkarabileceği tek bir anı olmamış. Bu sebepler benden ne kadar uzak olduğunu anlatmaya yeterli olmalı. Çalışmalarım karakterin hikayedeki mücadelesini gerçekten sahiplenmek üzerine olduğu için uzun süredir Mert Yılmaz'ı çok derinden hissettiğimi söyleyebilirim. O kimi zaman saf, kimi zaman naif kimi zaman anlamayan kimi zaman kontrolsüz patlamalarının hepsi koşullarının, bastırmak zorunda olduklarının ve yaşının getirdiği özellikler ve sonuçlar. Bunların hepsi elbette bana çok uzak.

-Sette zamanın nasıl geçiyor, sahnen olmadığı zamanlarda neler yapıyorsun?

Sette zamanımız çok keyifli ve eğlenceli geçiyor. Bir kere çok kıymetli ve her şeyden önce insana değer veren bir aileyle birlikteyiz. Bu yüzden çok şanslıyım. Her biri benim için çok kıymetli. Büyüklerimizden bir şeyler öğrenmek için onları can kulağıyla dinliyoruz, arkadaşlarımızla ise kendimizi daha fazla nasıl geliştirebiliriz onu konuşuyoruz. Eğer birimizin canı sıkkınsa hep birlikte ona koşuyoruz ve belki de en önemlisi her birimizin bu hikayeyi gerçek kılmak için bir çaba içerisinde olması. Çok eğlendiğimiz ve gülmekten geçtiğimiz çok anımız var ki yoğun temponun üstüne küçük eğlencelerimiz bize güç veriyor. Ben bazen karavandan çıkıp sahne olmasa bile karakter çalışmasına devam ediyorum ve Mert Yılmaz'ın sürecinin sürmesi için semte, evime, okuluma, hikayemizin geçtiği sokaklara tekrar tekrar inerek karakteri yaşatmaya devam ediyorum. Bunu karakterin ritminden ve gerçekliğinden kopmamak için yapıyorum.