Gerçekleri öğrenen Fırat şimdi ne yapacak?

Mutluluktan ikiliye sarılan Güneş, Fırat ve Elif arasında ster istemez bir yakınlık oluşmasına neden olur. O sırada Fırat'a bir telefon gelir ve o haber her şeyi değiştirecektir. Güneş'in Dila'nın kızı olduğu DNA raporu ile kanıtlanmıştır.