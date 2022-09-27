Haberler Günaydın Haberleri Hamile oyuncu Hazal Kaya Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi! Karnı büyüyen Hazal Kaya'dan yeni pozlar!
Giriş Tarihi: 27.9.2022 10:34 Son Güncelleme: 27.9.2022 10:44

Hamile oyuncu Hazal Kaya Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi! Karnı büyüyen Hazal Kaya'dan yeni pozlar!

Hamile oyuncu Hazal Kaya Paris Moda Haftası’nda boy gösterdi! Karnı büyüyen Hazal Kaya’dan yeni pozlar!

Güzel oyuncu Hazal Kaya, 2019 yılında kendi gibi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerinden Fikret Ali adında oğulları olan ünlü çift, şimdilerde ikinci kez bebek sahibi olacak olmanın heyecanı içerisinde. Hamileliğinde 4 ayı geride bırakan Hazal Kaya, son olarak sosyal medyada yeni bir paylaşımda bulundu. Paris Moda Haftası etkinliklerinde boy gösteren Hazal Kaya'nın şıklığı övgüleri topladı. Karnı iyice belirginleşen hamile oyuncu Hazal Kaya'ya beğeni yağdı...

İkinci bebeğine hamile olan Hazal Kaya'dan karnı burnunda yeni pozlar gelmeye devam ediyor. 'Paris Moda Haftası'nda düzenlenen etkinliklere katılan güzel oyuncu büyüyen karnı ile de dikkat çekti.

Hazal Kaya, 2019 yılında kendi gibi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine girdi. Hazal Kaya ve Ali Atay'ın bu mutlu evliliklerinden bir de Fikret Ali adında oğulları var.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Hazal Kaya doğacak bebeğinin cinsiyetini kız olarak açıklamıştı. Hamilelik karelerini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Hazal Kaya kızlarına Leyla adını koyacaklarını duyurmuştu.

Son olarak 'Paris Moda Haftası'nda ortaya çıkan Hazal Kaya'nın iki parçadan olan elbisesi hamileliğinde 4 ayı geride bırakan oyuncuya oldukça yakıştırıldı.

Hazal Kaya'nın karnı burnunda pozlarına "Hamilelik bu kadar mı yakışır" yorumları geldi.

3 yıl önce nikah masasına oturan güzel oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay, mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor.

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Hamile oyuncu Hazal Kaya Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi! Karnı büyüyen Hazal Kaya'dan yeni pozlar!
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