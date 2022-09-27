Hamile oyuncu Hazal Kaya Paris Moda Haftası’nda boy gösterdi! Karnı büyüyen Hazal Kaya’dan yeni pozlar!

İkinci bebeğine hamile olan Hazal Kaya'dan karnı burnunda yeni pozlar gelmeye devam ediyor. 'Paris Moda Haftası'nda düzenlenen etkinliklere katılan güzel oyuncu büyüyen karnı ile de dikkat çekti.
Hazal Kaya, 2019 yılında kendi gibi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine girdi. Hazal Kaya ve Ali Atay'ın bu mutlu evliliklerinden bir de Fikret Ali adında oğulları var.
Son olarak 'Paris Moda Haftası'nda ortaya çıkan Hazal Kaya'nın iki parçadan olan elbisesi hamileliğinde 4 ayı geride bırakan oyuncuya oldukça yakıştırıldı.
Hazal Kaya'nın karnı burnunda pozlarına "Hamilelik bu kadar mı yakışır" yorumları geldi.
3 yıl önce nikah masasına oturan güzel oyuncu Hazal Kaya ile Ali Atay, mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor.