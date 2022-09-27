İkinci evlilik izleyiciyi şoke etti!

İLK DARBE 30 YILLIK HAYAT ARKADAŞINDAN GELDİ!
Güzide, yıllardır büyük fedakarlıklar bulunduğu ailesinden beklemediği bir anda darbe aldı. Otuz yıllık eşi Tarık'ın kendisini "aldattığını" şans eseri öğrenen ve başka bir ailesi olduğunu ortaya çıkaran Güzide'nin neler yapacağı büyük merak konusu oldu.
Eşi ve çocuklarına bir yalan üzerine kurulu bir hayat yaşatan Tarık'ın, Yeşim adında başka bir eşi ve küçük bir kızı daha olduğu ortaya çıktı. Tarık'ın otuz yıllık aile babası olduğundan habersiz olan Yeşim'in mutlu ve düzenli sandığı hayatı da tıpkı Güzide gibi yerle bir oldu.
Aldatmak'ın oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.