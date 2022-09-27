İkinci evlilik izleyiciyi şoke etti!

Eşi ve çocuklarına bir yalan üzerine kurulu bir hayat yaşatan Tarık'ın, Yeşim adında başka bir eşi ve küçük bir kızı daha olduğu ortaya çıktı. Tarık'ın otuz yıllık aile babası olduğundan habersiz olan Yeşim'in mutlu ve düzenli sandığı hayatı da tıpkı Güzide gibi yerle bir oldu.