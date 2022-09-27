Kalbim hep seni arıyor neredesin sen

ABDALLIK geleneğinin son temsilcisi halk ozanı Neşet Ertaş'ın vefatının 10'uncu yıldönümü dolayısıyla memleketi Kırşehir'de anma programı gerçekleştirildi. 23 Eylül'de başlayan etkinlikler kapsamında yurtdışı ve yurt içinden gelen sanatçılar konserler verdi. Etkinliklerin son günü ve Neşet Ertaş'ın vefatının yıldönümü olan 25 Eylül'de ise Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş sahne aldı. Ertaş, saz çalarak babasının ve dedesi Muharrem Ertaş'ın türkülerini seslendirdi. Hüseyin Ertaş'ın oğlu Kerem Neşet Ertaş ise org çalarak babasına eşlik etti.