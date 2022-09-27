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Giriş Tarihi: 27.9.2022

Kalbim hep seni arıyor neredesin sen

ZAHİDE VURAL
Kalbim hep seni arıyor neredesin sen

Neşet Ertaş, vefatının 10’uncu yıldönümünde memleketi Kırşehir’de düzenlenen etkinliklerle anıldı. Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş saz çalarak babasının türkülerini seslendirdi. Torunu Kerem Neşet ise orguyla babasına eşlik etti

ABDALLIK geleneğinin son temsilcisi halk ozanı Neşet Ertaş'ın vefatının 10'uncu yıldönümü dolayısıyla memleketi Kırşehir'de anma programı gerçekleştirildi. 23 Eylül'de başlayan etkinlikler kapsamında yurtdışı ve yurt içinden gelen sanatçılar konserler verdi. Etkinliklerin son günü ve Neşet Ertaş'ın vefatının yıldönümü olan 25 Eylül'de ise Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş sahne aldı. Ertaş, saz çalarak babasının ve dedesi Muharrem Ertaş'ın türkülerini seslendirdi. Hüseyin Ertaş'ın oğlu Kerem Neşet Ertaş ise org çalarak babasına eşlik etti.
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Kalbim hep seni arıyor neredesin sen
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