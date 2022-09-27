Merve Özbey: Tek çocuk hiç çocukmuş

2020 yılında Kenan Koçak ile hayatını birleştiren Merve Özbey, geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü dünyaya getirdi.
Bu mutlu evliliğinden bir kızı olan Özbey, şimdilerde ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Ağustos ayında doğum öncesi son kez sahneye çıkan Merve Özbey, 16 Eylül 2022'de ikinci kez anne oldu.
Şimdilerde ikinci kez anne olmanın tadını çıkaran ve çocuklarıyla ilgilenen Merve Özbey, kızı Elif Özüm'ün kardeşi Emir'i sevdiği anları paylaştı.
"Bir tek emzik krizimiz var"
Ünlü şarkıcı, paylaşımına; "Abla oldu. Her şeyin çok farkında. Saçını seviyor. Bir tek emzik krizimiz var o da çözülür herhalde. Bu arada tek çocuk hiç çocukmuş, kesin bilgi yayabiliriz." notunu düştü.