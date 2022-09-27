Merve Özbey: Tek çocuk hiç çocukmuş

"Bir tek emzik krizimiz var"

Ünlü şarkıcı, paylaşımına; "Abla oldu. Her şeyin çok farkında. Saçını seviyor. Bir tek emzik krizimiz var o da çözülür herhalde. Bu arada tek çocuk hiç çocukmuş, kesin bilgi yayabiliriz." notunu düştü.