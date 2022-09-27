Oyuncu Meriç Özkaya evlendi! Sakın ’ben evlenmem’ demeyin!

Ünlü oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı 'Bayram' karakteriyle yıldızı parlayan Meriç Özkaya evlendi. Kadıköy'de düzenlenen törenle mutluluğa 'evet' diyen oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Düğünden özel anları yayınlayan Özkaya paylaşımının altına şu notu düştü: "25.09.2022... Arkadaşlar 'ben evlenmem' demeyin. Şekil A da görüldüğü gibi... Bu güzel günümüzde yanımızda olan, mutluluğumuzu paylaşıp gelemeyen herkese sonsuz teşekkürler"