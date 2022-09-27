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Giriş Tarihi: 27.9.2022 15:45

Oyuncu Meriç Özkaya evlendi! Sakın 'ben evlenmem' demeyin!

Oyuncu Meriç Özkaya evlendi! Sakın ’ben evlenmem’ demeyin!

Oyuncu Meriç Özkaya uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Asude Atik ile nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu...

Ünlü oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı 'Bayram' karakteriyle yıldızı parlayan Meriç Özkaya evlendi. Kadıköy'de düzenlenen törenle mutluluğa 'evet' diyen oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Düğünden özel anları yayınlayan Özkaya paylaşımının altına şu notu düştü: "25.09.2022... Arkadaşlar 'ben evlenmem' demeyin. Şekil A da görüldüğü gibi... Bu güzel günümüzde yanımızda olan, mutluluğumuzu paylaşıp gelemeyen herkese sonsuz teşekkürler"

Meriç Özkaya'nın paylaşımına ünlü dostları yorumda bulunup iyi dileklerini ilettiler.

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Oyuncu Meriç Özkaya evlendi! Sakın 'ben evlenmem' demeyin!
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