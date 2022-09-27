Oyuncu Meriç Özkaya evlendi! Sakın ’ben evlenmem’ demeyin!

Düğünden özel anları yayınlayan Özkaya paylaşımının altına şu notu düştü: "25.09.2022... Arkadaşlar 'ben evlenmem' demeyin. Şekil A da görüldüğü gibi... Bu güzel günümüzde yanımızda olan, mutluluğumuzu paylaşıp gelemeyen herkese sonsuz teşekkürler"