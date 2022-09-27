Şarkıcı Murat Kurşun’dan ilginç itiraf! "O şarkıyı çıkartırsam eşimle boşanırız"

Bir süredir sağlık sorunlarıyla ilgilenen şarkıcı Murat Kurşun, katıldığı programda çok tutacağını bildiği 'Sildim' isimli şarkısını eşinden korktuğu için okuyamadığını itiraf etti.
Eşiyle arasının iyi olmadığı bir dönemde yazdığı şarkıyı başka birine vereceğini anlatan Kurşun, "O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız" ifadelerini kullandı.
"O ŞARKIYI ÇIKARTIRSAM EŞİMLE BOŞANIRIZ"
Ayrılık acısı çektiğinde ve üzgün olduğunda şarkı yazdığını söyleyen Murat Kurşun, eşiyle küs olduğunu dönemde yazdığı şarkı sözlerinden bahsetti.
Eşinin dominant biri olduğunu ve ayrılık döneminde yazdığı şarkıyı söylemesine izin vermediğini anlatan Kurşun, "Hanımla tartıştık ve 10 gün ayrı kaldık.
O esnada da 'Sildim' şarkısını yazdım. Şarkıyı hazırladık hatta ekiptekiler 'şarkıyı niye çıkarmıyorsun' diyor hep.
Mükemmel de bir şarkı. Şarkının sözlerinde 'sildim seni' falan diyorum eşim de onun için yazdığımı biliyor. Eşim 'o şarkıyı sevmiyorum, o şarkıyı çıkarmayacaksın' diyor.
Benim okumamı istemediği için şarkıyı başkasına vermemi istiyor. O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız. Eşimi kıramam" dedi.