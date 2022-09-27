Serdar Ortaç’tan yıllar sonra gelen itiraf! ‘Bu aldatılmaktan da berbat’

Aşkın içindeyim, deli gibi aşığım. Kız mutlu görünüyor, ben öyle zannediyorum. Onu yüzüme söyleseydi ne güzel olurdu. El sıkışacağım, 'Çok teşekkür ederim aşkım bana yaşattığın her şey için' diyeceğim. Allah yardımcın olsun, selametle' deyip ayrılacağım. Hiç koymaz, yani üzülmem. Aşık olurum ama beni bırakırsa üzülmem. Ben her şeyi kabullenirim, Allah ne verdiyse kabul ederim. Bunu mu verdi veya ayağım mı gitti, kabul. Hiç ayağım topallamamış gibi baştan başlarım. Bir kız terk ediyorsa diye üzülüyorsa bu 20'likler yazıklar olsun. Bunu sakın yapmayın!