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Giriş Tarihi: 27.9.2022

Sosyete ve iş dünyasının ünlü ismi Ece Kurdoğlu'na gizli video şoku!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Sosyete ve iş dünyasının ünlü ismi Ece Kurdoğlu’na gizli video şoku!

Sosyete ve iş dünyasının ünlü ismi Ece Kurdoğlu, evindeki kadın hizmetlisi S.S. tarafından gizlice video kaydına alındığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Kurdoğlu’nun müstehcen videosunu çeken hizmetli hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

'YANLIŞLIKLA' DEDİ
İş dünyasının ünlü isimlerinden Ece Kurdoğlu, İstanbul Beşiktaş'ta ikamet ediyordu. Genç kadının evinde iki temizlik görevlisi vardı. İddiaya göre hizmetlilerinden G.P., işkadınına diğer hizmetlinin evde gizlice müstehcen videolar çektiğini söyledi. Suçlanan hizmetli, işkadınının sırtına ve vücuduna krem sürerken yanlışlıkla video kaydına bastığını söyledi.



DAVA ASLİYE CEZA'DA
Kurdoğlu, videosunu habersiz şekilde çeken hizmetlisinin iş akdini feshedip ondan şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında genç çalışan, amacının suç işlemek olmadığını söyledi. Savcılık S.S. hakkında, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan dava açtı. 6 yıla kadar hapsi istenen hizmetli, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
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Sosyete ve iş dünyasının ünlü ismi Ece Kurdoğlu'na gizli video şoku!
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