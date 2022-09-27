Sosyetik iş kadınına müstehcen video şoku! Hizmetlisi gizlice kayda aldı!

MÜSTEHCEN VİDEO ÇEKMİŞ

İş kadının sırtına ve vücuduna krem sürerken yanlışlıkla video kaydına bastığını söyleyen genç kadın, bu videoyu gören Gülnaz'ın kendisini yanlış anladığını söyledi. Fakat iş kadını, kendisinin videosunu habersiz şekilde çeken hizmetlisinden şikâyetçi olarak iş akdini feshetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 ay önce iş kadının evinde çalışmaya başlayan genç kadının ifadesi alındı. Ece Kurdoğlu'nun müstehcen görüntülerini çekmediğini ileri süren hizmetli, burada da amacının suç işlemek olmadığını söyledi.