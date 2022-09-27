Ünlü model Didem Soydan’dan ’Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’ açıklaması geldi!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. 2. Sayfa'nın haberine göre; Serenay Sarıkaya, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'le yollarını ayırdı.
Serenay Sarıkaya'nin, ayrılıkla ilgili yakın çevresine; "Yorulduk, yürütemedik" dediği öğrenildi.
Burak Deniz ve Seranay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiası magazin kulislerine bomba gibi düştü.
Güzel oyuncu, "Hakkımda çıkan iddia doğru değildir. Lütfen canınız sıkıldıkça üzerimden iddialar üretmeyin" ifadelerini kullandı.
"NE AÇIKLADILARSA DOĞRUDUR"
Didem Soydan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Soydan, ticari hayatının güzel gittiğini dile getirdi.
Milliyet'in haberine göre; Önceki günlerde sevgilisi Burak Deniz'in Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığına dair haberler de gündeme gelmişti.