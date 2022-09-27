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Giriş Tarihi: 27.9.2022 09:44 Son Güncelleme: 27.9.2022 09:44

Ünlü model Didem Soydan'dan 'Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz' açıklaması geldi!

Ünlü model Didem Soydan’dan ’Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz’ açıklaması geldi!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın rol arkadaşı Burak Deniz'in aşk yaşadığı iddia edilmişti. Serenay Sarıkaya, bunun üzerine "Üzerimden iddialar üretmeyin" demişti. Burak Deniz ile bir süredir aşk yaşayan Didem Soydan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü model Sarıkaya ve Deniz hakkındaki aşk iddialarına yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. 2. Sayfa'nın haberine göre; Serenay Sarıkaya, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Umut Evirgen'le yollarını ayırdı.

Serenay Sarıkaya'nin, ayrılıkla ilgili yakın çevresine; "Yorulduk, yürütemedik" dediği öğrenildi.

Burak Deniz ve Seranay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiası magazin kulislerine bomba gibi düştü.

Sarıkaya, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Deniz ile aşk yaşadığına ilişkin söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Güzel oyuncu, "Hakkımda çıkan iddia doğru değildir. Lütfen canınız sıkıldıkça üzerimden iddialar üretmeyin" ifadelerini kullandı.

"NE AÇIKLADILARSA DOĞRUDUR"

Didem Soydan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Soydan, ticari hayatının güzel gittiğini dile getirdi.

Milliyet'in haberine göre; Önceki günlerde sevgilisi Burak Deniz'in Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığına dair haberler de gündeme gelmişti.

Yazılan haberler ile alakalı Serenay Sarıkaya cephesinden gerçeği yansıtmadığına dair bir açıklama yapılmıştı ancak bu iddialar hakkındaki sorulara manken, "Konuşmak istemiyorum. Ne açıkladılarsa doğrudur" yanıtını verdi.

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Ünlü model Didem Soydan'dan 'Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz' açıklaması geldi!
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