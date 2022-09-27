Ünlü şarkıcı Sinan Özen hastanelik oldu! İşte son sağlık durumu…

Sinan Özen, 2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine girmişti. 57 yaşındaki şarkıcı ve eşi, 2020 yılının şubat ayında ikiz bebeklerini kucaklarına almıştı.

KORKUTAN KAZA

Sinan Özen, sevenlerini korkuttu. Ceviz toplarken 6 metre yükseklikteki ağaçtan düşen ünlü isim, hastanelik oldu.

Hastanedeki anlarını kameraya alan sanatçı, iki parmağının kırıldığını dile getirdi.

Eli ve bileği alçıya alınan Özen son durumunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Ünlü şarkıcı, paylaşımında; şu ifadeleri kullandı:

Sevgili dostlar; maalesef dün ceviz toplarken başıma bir kaza geldi. Yaklaşık 6 metreden düşmeme rağmen bu kazayı 2 kırık parmakla atlatabildim. Verilmiş sadakamız varmış.

'Nazar çıktı' diyelim. Ortopedist Mehmet Hocam'a, tüm hastane çalışanlarına ve alçıya alınırken bile beni yalnız bırakmayan sevenlerime çok teşekkürler.

En büyük üzüntüm; sizlerle bu hafta paylaşmayı planladığımız yeni şarkımın fotoğraf ve klip çekimleri ertelenmesi ve sizlerle buluşmamızın gecikmesi oldu.

İki çocuk babası Sinan Özen'in paylaşımına; 'Geçmiş olsun', 'Aci şifalar' yorumları yağdı.