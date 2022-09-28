4. sezon tanıtımı ezberleri bozdu!

Dördüncü sezonu yeni hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve yeni dekorlarıyla 5 Ekim çarşamba akşamı başlayacak atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun ilk tanıtımı yayınlandı.Kısa sürede sosyal medyada yüz binlerce kez izlenen, binlerce yorum ve beğeni alan tanıtım, izlenme rekoru kırdı.Tanıtımda seyircilerin merakla beklediği yeni oyuncular; Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar ve Miray Akay dikkatleri üzerine çekerken, başarılı oyuncuların hangi karakterlere hayat vereceği şimdiden merak konusu oldu.Görkemli kadrajları, Osman Bey ile Alp'lerinin arenada nefes kesen aksiyon sahneleri, 13. yüzyıl İstanbul görüntüleri, Osman Bey'in Karacahisar Kalesi'ni Orhan Bey'e bırakmasıyla öne çıkan tanıtım, dördüncü sezona dair beklentileri zirveye çıkardı.Yeni hikayesi, yeni dekorları, merakla beklenen sürpriz karakterleri ve birbirinden yetenekli oyuncularla zenginleşen oyuncu kadrosu ile yine reytingleri alt üst etmeye hazırlanan dizi ezberleri bozacak dördüncü sezonunda, yönünü Bursa ve İstanbul'a çeviren Osman Bey'in devlet kurmak için vereceği kıyasıya mücadeleyi ekrana taşıyacak.