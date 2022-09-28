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Giriş Tarihi: 28.9.2022

Alanya’da caz müzik rüzgarı

Alanya’da caz müzik rüzgarı
Bu yıl 17.'si düzenlenen Alanya Uluslararası Caz Festivali, son buldu. 4 günlük caz şöleni, yerli yabancı binlerce caz severi bir araya getirdi. Festivalin açılış gününde sahneye ilk Klaipeda Castle Jazz Band grubu çıktı. Ekip, ardından yerlerini caz efsanelerinden Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio'ya bıraktı. Festivalde Deniz Taşar, Hollandalı ünlü caz sanatçısı Steffen Morrison, New Yorklu caz sanatçısı Maya Azucena da performans sergiledi. Festival, Barbaros'un 'Around The World' performansıyla son buldu.
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Alanya’da caz müzik rüzgarı
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