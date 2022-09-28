DNA testi sonucu çıktı Fırat, gerçeği öğrendi

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı', önceki akşam dördüncü bölümüyle ekranlara geldi. Dizi gecenin en çok konuşulanı oldu. #GünIşığı etiketi bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve birinci sıraya kadar yükseldi. Dizide, Dila'nın davranışlarından şüphelenen Fırat, DNA testi yaptırır. Pedagogun tavsiyesini öğrenen Fırat, Elif ve Güneş'i at çiftliğine götürür. Babasının atı Güneş'e iyi gelir. Mutluluktan ikiliye sarılan Güneş, Fırat ve Elif arasında ister istemez bir yakınlık oluşmasına neden olur. O sırada Fırat'a bir telefon gelir ve o haber her şeyi değiştirecektir. Güneş'in Dila'nın kızı olduğu DNA raporu ile kanıtlanmıştır.