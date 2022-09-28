Doğum tarihini telefon numarası yaptı

Romantizmde son nokta! Sevgilisine kamyonla gül gönderen, billboardlara ilanlar vererek doğum günü kutlayanlardan sonra İdo Tatlıses de sevgisini göstermek için havalı bir yol buldu. İdo, eşi Yasemin Şefkatli'nin doğum tarihini cep telefonu numarası yaptı. Tatlıses, GSM operatörlerinden haftalarca eşinin doğduğu tarihi arka arkaya taşıyan numara aradı ama bulamadı. Sonunda bu rakamı barındıran ancak kullanımda olan bir numara buldu. Genç şarkıcı bu numarayı almak için hattın sahibine 200 bin lira civarında bir para ödedi.