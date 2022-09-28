Haberler Günaydın Haberleri Doğum tarihini telefon numarası yaptı
Giriş Tarihi: 28.9.2022

Doğum tarihini telefon numarası yaptı

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Doğum tarihini telefon numarası yaptı

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo, eşi Yasemin Şefkatli’ye sevgisini ilginç bir yolla gösterdi. İdo’nun yeni cep telefonu numarası; gün, ay, yıl olarak eşinin doğum tarihinden oluşuyor. Tatlıses, bu özel numarayı alabilmek için bir vatandaşa 200 bin lira ödedi

Romantizmde son nokta! Sevgilisine kamyonla gül gönderen, billboardlara ilanlar vererek doğum günü kutlayanlardan sonra İdo Tatlıses de sevgisini göstermek için havalı bir yol buldu. İdo, eşi Yasemin Şefkatli'nin doğum tarihini cep telefonu numarası yaptı. Tatlıses, GSM operatörlerinden haftalarca eşinin doğduğu tarihi arka arkaya taşıyan numara aradı ama bulamadı. Sonunda bu rakamı barındıran ancak kullanımda olan bir numara buldu. Genç şarkıcı bu numarayı almak için hattın sahibine 200 bin lira civarında bir para ödedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğum tarihini telefon numarası yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA