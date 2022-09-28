Ece Seçkin: En büyük takıntım temizlik

Şarkıcı Ece Seçkin, radyo programında Özgür Aras'ın konuğu oldu. Yayında samimi açıklamalar yapan Seçkin, kendisini 'Zırdeli' olarak tanımlayarak şöyle konuştu: "Hiçbir şeyim normal değil. Mesela ne zaman ne yapacağımı asla kestiremezsiniz. Beni uzun seneler de tanısan kestiremezsin. Annem bile bana şaşırıyor."Takıntıları olduğunu da itiraf eden şarkıcı "Temizlikle alakalı takıntılarım var. Saç ve kıl görmeye tahammüllüm yok. Lavaboda, yerde falan... İşimle ilgili de takıntılıyım. Başak burcuyum, başak deliliği de var üzerimde" dedi.Geçtiğimiz günlerde boyu ile ilgili bir tweet atan öğretmene cevap veren Seçkin, bu konuyla ilgili de "Kendimle dalga geçmeyi bilen biriyim. Topuklu ayakkabıyla ideal boya ulaşıyorum. Minyonluğun dezavantajını görmedim. Tepkimin sebebi tweet'i eğitimcinin atmasıydı" dedi.