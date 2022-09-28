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Giriş Tarihi: 28.9.2022 11:18

İnandığınız tüm gerçekler bir tesadüfle yerle bir olsa ne yapardınız?

İnandığınız tüm gerçekler bir tesadüfle yerle bir olsa ne yapardınız?

Aile mahkemesi hâkimi Güzide’nin ailesindeki çatlakların gün yüzüne çıkmaya başlaması ile birlikte vereceği mücadeleleri anlatan “Aldatmak” ikinci bölümüyle Perşembe günü atv’de ekranlara geliyor.

2.Bölüm Özeti:

GÜZİDE'NİN EN BÜYÜK SINAVI BAŞLIYOR

Tarık'ın yaşadığı ikili hayatın ortaya çıkması herkesi şoke etmiştir. Uğradığı ihaneti sindirmeye çalışan Güzide, ansızın gelen bir telefonla bir kez daha sarsılır. Okulu için Amsterdam'a gittiğini sandığı kızı Oylum, Ankara'da bir kazaya karışmıştır.

Aklında bir sürü soru işaretiyle yola çıkan Güzide, Tarık'tan göremediği desteği eski bir dostundan görür.

Tim'in Oylum'u olay yerinde bırakıp kaçması, Oylum'u suçlu konuma düşürür. Nüfuzlu bir aileden gelen Tim, gerçekler ortaya çıkmadan önce yurt dışına kaçabilmek için uğraşmaktadır.

Ancak Güzide, kızının işlemediği bir cinayetten hüküm giymemesi için elinden geleni yapacaktır.

Oltan'ın emaneti olan parayı kaybeden Ozan, yanlışını telafi etmeye çalışırken hata üstüne hata yapar. Nitekim dolandırılmasına neden olan olayın arka planında yaşananların açığa çıkması, Ozan'ı daha öfkeli bir hale getirecektir.

Ailesi için ilmek ilmek kurduğu düzen yıkılan Güzide, herkesin yardımına koşmaya çalışır. Bu belki de hayatının en büyük sınavı olacaktır.

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İnandığınız tüm gerçekler bir tesadüfle yerle bir olsa ne yapardınız?
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