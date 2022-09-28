İnandığınız tüm gerçekler bir tesadüfle yerle bir olsa ne yapardınız?

2.Bölüm Özeti:

GÜZİDE'NİN EN BÜYÜK SINAVI BAŞLIYOR

Tarık'ın yaşadığı ikili hayatın ortaya çıkması herkesi şoke etmiştir. Uğradığı ihaneti sindirmeye çalışan Güzide, ansızın gelen bir telefonla bir kez daha sarsılır. Okulu için Amsterdam'a gittiğini sandığı kızı Oylum, Ankara'da bir kazaya karışmıştır.