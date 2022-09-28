Sunucu-manken Çağla Şıkel, önceki gün katıldığı fuarda robotlarla dans etti. ABD'de başlayan robot danslarının Türkiye'deki ilk örneğini sergileyen Şıkel, "Koreografiyi öğrenmem 30 dakika, çalışmam ise 3 gün sürdü. Robotlarla dans, klasik baleden çok farklı. Daha önce böyle bir deneyimim hiç olmadı. Her ne kadar kolay görünse de yaptığım en zor danslardan biriydi. Fuardan 3 hafta önce robotların ayarları yapıldı ve dans için senkronize edildi. Stresi çok yüksekti fakat çok eğlenceli geçti, o yüzden çok mutluyum" dedi.