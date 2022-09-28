Ünlü sanatçı Günay Karacaoğlu evlendi! Günay Karacaoğlu’nun nikahından ilk görüntüler!

"ÇOK GÜZELSİNİZ MUTLULUKLAR"

Paylaşımın altına, ünlü oyuncunun eski eşi Şevket Çoruh da, "Çok güzelsiniz, mutluluklar" yorumunda bulundu. Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu, 1993-2004 yılları arasında evlilik yaşadı. Eski eşlerin Gülenay adında bir kızları var.