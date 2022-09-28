Ünlü sanatçı Günay Karacaoğlu evlendi! Günay Karacaoğlu’nun nikahından ilk görüntüler!

Ünlü oyuncu Günay Karacaoğlu, üçüncü kez dünyaevine girdi. Uzun süredir birlikte olan Günay Karacaoğlu ve Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı hayatlarını birleştirdi.
"REDDEMEYECEĞİM BİR TEKLİFLE GELDİ..."
Oyuncu sürpriz nikahtan fotoğraflar paylaştı. Sosyal medyada paylaşım yapan ünlü oyuncu paylaşımının altına, "Reddedemeyeceğim bir teklifle geldi 'evet' dedim" ifadelerini kullandı.
"ÇOK GÜZELSİNİZ MUTLULUKLAR"
Paylaşımın altına, ünlü oyuncunun eski eşi Şevket Çoruh da, "Çok güzelsiniz, mutluluklar" yorumunda bulundu. Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu, 1993-2004 yılları arasında evlilik yaşadı. Eski eşlerin Gülenay adında bir kızları var.