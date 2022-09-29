Barbaros Şansal’ın yalanını Yıldırım Mayruk ortaya çıkardı!

Modacı Barbaros Şansal yine sosyal medyadan yaptığı hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle adliyelik oldu. Bir vatandaş, Barbaros Şansal'ın sürekli müstehcen, kin ve nefret uyandıracak paylaşımlarda bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Şansal'ın facebook ve twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde birçok paylaşım yaptığı belirlendi. İfadesi alınan Şansal hesabın kendisine ait olmadığını öne sürdü. Ancak savcılık, paylaşımın altına birlikte çalıştığı modacı Yıldırım Mayruk'un "Barbaros bence sil lütfen" şeklinde yorum yazdığını ve paylaşımların bir bütün olarak incelendiğinde Şansal tarafından yapıldığını belirledi.