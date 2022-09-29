Haberler Günaydın Haberleri Ömer aradığı cevabı bulabilecek mi?
Giriş Tarihi: 29.9.2022 16:32 Son Güncelleme: 29.9.2022 16:48

Ömer aradığı cevabı bulabilecek mi?

Ömer aradığı cevabı bulabilecek mi?

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle  Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor.

61.Bölüm Özeti:

Eren kardeşler, Sevgi teyzeye yeniden evlerini açarken; Afra da annesini mutlu etmek için bir plan yapmaya karar verir.

Nebahat ve Ahmet cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Doruk, Asiye ve Oğulcan, Ömer'den gizli bir iş birliğine girişirler.



Kardeşlerim 61. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı ''O adam benim babam mı?'' | Video

Nebahat'in Suzan'a karşı aldığı yeni karar, Suzan ve Akif için yeni bir başlangıca sebep olur.

Ömer kafasını karıştıran sorunun cevabını ararken, Asiye'yi zor bir seçimle yüz yüze getirir.



Kardeşlerim 61. Bölüm Fragmanı yayınlandı "DNA testi" | Video

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

ARKADAŞINA GÖNDER
Ömer aradığı cevabı bulabilecek mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA