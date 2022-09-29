Ömer aradığı cevabı bulabilecek mi?

61.Bölüm Özeti:
Eren kardeşler, Sevgi teyzeye yeniden evlerini açarken; Afra da annesini mutlu etmek için bir plan yapmaya karar verir.
Nebahat ve Ahmet cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Doruk, Asiye ve Oğulcan, Ömer'den gizli bir iş birliğine girişirler.
Kardeşlerim 61. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı ''O adam benim babam mı?'' | Video
Ömer kafasını karıştıran sorunun cevabını ararken, Asiye'yi zor bir seçimle yüz yüze getirir.
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