Sonbaharda yıldız yağmuru

GÜNAYDIN ve Şamdan Plus'ın 'Bir Sonbahar Akşamı' daveti önceki akşam Ataşehir'de yeni hizmete giren L'Olivetto Restaurant'ta gerçekleşti.Davete, sanat dünyasının ünlü isimleri akın etti. Geceye gelen ünlüler arasında; Sera Tokdemir, Aleyna Tilki, Funda Arar, Hülya Koçyiğit, Derya Uluğ, Serkan Çayoğlu, Sinan Güleryüz, Özge Özder, İlay Erkök, Koray Erkök,Aslı Hünel-Savaş Yurtsever, Selen Görgüzel, Tülin Şahin, İlkin Tüfekçi, Ece Mumay, Ömür Gedik, Adem Kılıççı, Mela Bedel ve Wilma Elles vardı. Restoranın yaratıcısı Dr. Koray Erdoğan da gecede hazır bulundu.Davette mutfağın kaptanı usta şef Arif Tuyuğ, tarladan-sofraya malzemelerle geleneksel Akdeniz mutfağından harmanlayarak ortaya çıkardığı farklı yemek yorumlarını misafirlere sundu. Gecenin sonunda şef Arif Tuyuğ ve restoranın sahiplerinden Dr. Koray Erdoğan konuklardan tam not aldı.