Asena Keskinci: Haberi duyunca duvarlara tırmandım!

Asena Keskinci, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, Ah Nerede'nin erken finali hakkında da konuştu: Dijital mecraların varlığıyla beraber insanlar izledikleri şeyin saatini kendileri belirlemek istiyor artık. Ben mesela kahvaltıda izlerim dizilerimi. Projeler illa ki alıcı buluyor, bir kitlesi oluyor. Ama örneğin Salı günü akşam saat 8'de mi buluyor? O mühim.

Nasıl gidiyor hayat şu sıralar senin için?

Süper gidiyor. Yorucuydu. Ama dinlendim, kendime geldim. Tatildeydim. Daha ne olsun :) Şimdi de güzel bir şekilde devam ediyorum.

Ah Nerede 7. bölümde final yaptı. Son dönemde çoğu dizi erken finalle ekranlara veda ediyor. Sence neden? Sezon kavramı kalmadı sürekli yeni projelerle karşılaşıyoruz, diğer yandan çok çabuk tüketen bir izleyici kitlesi oluştu sanki. Sen sebebini neye bağlıyorsun?

Gerçekten çok emek verilen bir işti. İçinde olmasaydım da beğeneceğim bir işti Ah Nerede. Bir Yeşilçam uyarlaması olduğu için daha haberini görünce çok heyecanlanmıştım. Ama dijital mecraların varlığıyla beraber insanlar izledikleri şeyin saatini kendileri belirlemek istiyor artık. Ben mesela kahvaltıda izlerim dizilerimi. Projeler illa ki alıcı buluyor, bir kitlesi oluyor. Ama örneğin Salı günü akşam saat 8'de mi buluyor? O mühim.

BURÇAK, HER ZAMAN HAYALİNİ KURDUĞUM BİR KARAKTERDİ

Peki, Ah Nerede macerası nasıl başladı ve bitti senin için? Burçak rolünde seni çeken şey neydi?

Ah Nerede başlamadan önce Adı Sevgi diye bir dizideydim. Ah Nerede'nin auditionını duydum, çok hoşuma gitti. Adı Sevgi bitti, Ah Nerede başladı. Çok denk geldi yani arka arkaya. Burçak karakteri de aslında her zaman hayalini kurduğum bir şeye sahipti. Hep 'oynadığım bir projede şarkı da söyleyeyim' hayalini kuruyordum. Burçak şarkıcı diye gelince rol, olmasını çok istedim. Ve oldu. Şan dersleri aldım. Stüdyoya girdim. Benim için çok kıymetli bir karakter.