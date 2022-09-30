Asena Keskinci: Haberi duyunca duvarlara tırmandım!

Asena Keskinci, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, Ah Nerede'nin erken finali hakkında da konuştu: Dijital mecraların varlığıyla beraber insanlar izledikleri şeyin saatini kendileri belirlemek istiyor artık. Ben mesela kahvaltıda izlerim dizilerimi. Projeler illa ki alıcı buluyor, bir kitlesi oluyor. Ama örneğin Salı günü akşam saat 8'de mi buluyor? O mühim.
Nasıl gidiyor hayat şu sıralar senin için?
Süper gidiyor. Yorucuydu. Ama dinlendim, kendime geldim. Tatildeydim. Daha ne olsun :) Şimdi de güzel bir şekilde devam ediyorum.
Ah Nerede 7. bölümde final yaptı. Son dönemde çoğu dizi erken finalle ekranlara veda ediyor. Sence neden? Sezon kavramı kalmadı sürekli yeni projelerle karşılaşıyoruz, diğer yandan çok çabuk tüketen bir izleyici kitlesi oluştu sanki. Sen sebebini neye bağlıyorsun?
Gerçekten çok emek verilen bir işti. İçinde olmasaydım da beğeneceğim bir işti Ah Nerede. Bir Yeşilçam uyarlaması olduğu için daha haberini görünce çok heyecanlanmıştım. Ama dijital mecraların varlığıyla beraber insanlar izledikleri şeyin saatini kendileri belirlemek istiyor artık. Ben mesela kahvaltıda izlerim dizilerimi. Projeler illa ki alıcı buluyor, bir kitlesi oluyor. Ama örneğin Salı günü akşam saat 8'de mi buluyor? O mühim.
BURÇAK, HER ZAMAN HAYALİNİ KURDUĞUM BİR KARAKTERDİ
Peki, Ah Nerede macerası nasıl başladı ve bitti senin için? Burçak rolünde seni çeken şey neydi?
Ah Nerede başlamadan önce Adı Sevgi diye bir dizideydim. Ah Nerede'nin auditionını duydum, çok hoşuma gitti. Adı Sevgi bitti, Ah Nerede başladı. Çok denk geldi yani arka arkaya. Burçak karakteri de aslında her zaman hayalini kurduğum bir şeye sahipti. Hep 'oynadığım bir projede şarkı da söyleyeyim' hayalini kuruyordum. Burçak şarkıcı diye gelince rol, olmasını çok istedim. Ve oldu. Şan dersleri aldım. Stüdyoya girdim. Benim için çok kıymetli bir karakter.
SERENAY SARIKAYA AKLIMI BAŞIMDAN ALIYOR
Şarkı söylemeyi sevdiğin için mi böyle bir rol gelmesini istiyordun?
Hayır, Asena olarak şarkı söylemeyi çok seven biri değilim. Sadece bir oyuncunun farklı alanlarda da kendini gösterebilmesini ve deneyim kazanmasını değerli buluyorum. Çok etkileniyorum. Mesela Serenay Sarıkaya, aklımı başımdan alıyor. Hem çok güzel hem çok iyi oynuyor hem şarkı söylüyor. Bir oyuncunun oyunculuk dışında farklı şeyler yapması beni çok heyecanlandırıyor. Bunu ben de deneyimlemek istiyordum. Dansçı bir kız da olabilirdim. O da beni heyecanlandırırdı. Umarım gelecek projelerde farklı deneyimler de kazanabilirim.
Yeşilçam'dan uyarlanan bir proje olması seni tedirgin etti mi? Seyirci birebir aynı şeyi bekler kaygısı oluşabilir çünkü.
Zaten çok yüksek çıtada yapılmış bir iş. Tarık Akan benim celebrity crush'ım. Annemin de öyleydi. Senaryosu, oyuncuları çok yüksek çıtada. Başlangıç çok fazla vaat veriyor. Riskli bir işti tabii. Ama güzel şeyler yapmak için de risk almak gerekiyor. Bu bir uyarlamaydı, birebir aynısı olmayacaktı zaten. Endişeler tabii vardı ama heyecanlı endişelerdi. Çok keyifliydi.
O RİSKİ GÖZE ALABİLMELİYİM!
Var mı farklı projeler? Beyazperdede, sahnede? Ya da dijital platformlarda?
Ben şu an konservatuvarda son sınıf öğrencisiyim. Ve belki de en zor senem olacak. Dolayısıyla bir teklif gelecekse okulumla beraber götürebileceğim, götüremeyeceksem de bunun riskini karşılayacak bir iş olması gerekiyor. Teklifler geliyor, çok hoşuma gidenler oluyor. Ama dediğim gibi o riski göze alabilmeliyim.
Muhakkak canlandırmak istediğin bir karakter tipi var mı kafanda?
Aslında bir fikir var. Ama yaşım uygun değil. Daha uzun bir vakit var benim için. Çok detaylı bir iş, bir proje var kafamda. Yurtdışında yapıldı, çok başarılı oldu. Türkiye'de yapılmadı. Bir karakter var kafamda. Muhtemelen 35 yaşından sonra olabilir böyle bir proje. Ama şimdi söyleyemem.
HABERİ DUYUNCA DUVARLARA TIRMANDIM
Ahlat Ağacı'na da değinmeden geçmek istemiyorum. Nuri Bilge Ceylan ile çalışmayı çok istiyormuşsun ve filmdeki Yasemin karakteri için teklif geldiğinde de çok mutlu olmuşsun. Her şeyi bir kenara koyalım Asena. Nuri Bilge Ceylan ile çalışmanın ne demek olduğunu bana anlatır mısın? Bennu Yıldırımlar, Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Nejat İşler gibi isimlerle kamera arkasındaki diyaloglarına şahit olduk gördük. O videolardan sonra daha da merak uyandırıcı bir insan haline dönüştü benim için Nuri Bilge. Nasıl bir deneyimdi? Çok zorlandın mı?
Benim hayalimdi Nuri Bilge ile çalışmak. Böyle bir iş için arandığımda evde duvarlara tırmandım. Auditiona gittim. Bir baktım ki Nuri Bilge Ceylan auditiona kendi giriyor. Heyecandan delirdim. Allah gönlüme göre verdi :) Klişedir belki ama o set bir okuldu. İletişim kurmakta hiç zorlanmadım. O benim için çok kıymetliydi. 16-17 yaşındaydım. Tüm algılarım açıktı. Ne söylerse kabul etmek istedim. Zorlandım ama çok keyifliydi.
Yeni bir çakra açıldı mı? :) Bir dizi projesiyle kıyasladığında arada ne gibi farklar görüyorsun?
Çok büyük bir emek. Çekiliyor, çok güzel oluyor. Ama 27 kere daha çekiliyor. Çünkü en iyisi olsun diye uğraşılıyor. Dizide de en iyisi olması için uğraşılıyor ama bir zaman kısıtlaması var sonuçta. Bölüm yetiştirmek gerekiyor. Bir sürü fark var tabii ama somut olarak bunu verebilirim.
BEZ BEBEK GÖZBEBEĞİM
Sendeki yeri ayrı olan gözbebeğin projeni sorsam sana ne dersin?
Bez Bebek. Çünkü çocukken hep sihirli dizide oynamak istiyordum. Ve bir çocuğun hayalinin gerçekleşmesi çok daha heyecan verici bir şeydir ya.
"NORMALDE O KADAR ÇİRKİN DEĞİLMİŞ" DEDİ, ŞOKE OLDUM
Küçüklükten beri o tanınma, ün kavramlarını yaşamış biri olarak popüler olma, şöhret olma gibi kavramlara bakış açını merak ediyorum.
Ben bir noktaya kadar bunu hiç kavramadım çünkü öyle yetiştirilmedim. Farklı insanlardan bu mesleğe farklı bakıldığını öğrendim. Belli bir yaşa kadar benim için standart bir şeydi. Çok keyifli yanları var. Başka bir iş yaptığında bunun takdirini sokaktaki herkesten almıyorsun. Ama bu işte sokakta yürürken gelip takdir ediliyorsun. Ama bir de dezavantajı var. Her şeyi yapabileceğini sanan, arada hala bir ekran olduğunu düşünen insanlar da olabiliyor. Bir gün karavanda oturuyordum. Camın kenarındayım, yanımdan biri geçti çocuğuyla ve beni tanıdı. Kızına dönüp "Normalde o kadar çirkin değil" dedi. Keşke böyle şeyler olmasa.
Mutlaka birlikte rol almak, karşılıklı oynamak istediğin bir isim var mı?
Haluk Bilginer. Çok istiyorum.
Bu soruyu sorduğum neredeyse herkes aynı cevabı veriyor.
Herkesi elerim! :) Şaka…