Hızlı Ayaklar izleyiciden tam not aldı

Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda filminin galası yapıldı. Minika yapımı olan Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda'nın davetine yaklaşık 750 kişi katıldı. Ammar Gündüz'ün yapımcısı olduğu, ana karakterlerini Harun Can ve Çetin Altay'ın seslendirdiği, müziklerini Manga grubunun yaptığı film, galaya katılan tüm çocuklar ve yetişkinlerden tam not aldı. Bugün vizyona girecek olan film, Türk Telekom'un katkılarıyla beyaz perdeye taşındı.Film boyunca Ali'nin maceralarına kahkahalarıyla eşlik eden çocuklara çıkışta hediye paketleri dağıtıldı. Galanın en etkileyici anlarından biri ise, İstiklal Marşımızın çaldığı Olimpiyat sahnesinde tüm salonun ayağa kalkarak eşlik etmesiydi. Film, 60 kişilik ekip tarafından hazırlandı.