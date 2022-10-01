15 yıllık elbisesini Terzi Müzesi’ne bağışladı

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, İstanbul Kadın ve Erkek Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yer alan butik Terzi Müzesi'ni ziyaret etti. Müzeye 15 yıllık elbisesini bağışlayan sanatçı, "Çok fazla kıyafet saklayan biri değilim. Filmlerde ve sahne çalışmalarımda giydiğim kıyafetleri hep başkalarına hediye ettim. Birçok müzede de şapkam ve kıyafetlerim var" dedi.Bir süredir özel dikim kıyafetler giydiğini söyleyen Koçyiğit, "Turan Aydoğdu (İstanbul Terziler Odası Başkanı) 4 yıldır bana birbirinden güzel kıyafetler dikiyor. Özel dikim giyinen biriyim. Hazır giyimden hoşlanmıyorum. Terzilik önemli bir meslek. Özel kostüm istediğimizde terzilere başvuruyoruz" diye konuştu. Ziyaret sonrası konuşan Turan Aydoğdu ise "Hülya Hanım'ı tanımaktan memnunuz. Bize unutulmaz bir gün yaşattı. Kendisiyle terzilik mesleğini tekrar gündeme getirdik. Yanımızda olması bizi mutlu etti" dedi.Meslek okullarının öneminden de bahseden oyuncu, şunları söyledi:"Çocuklarımızı hep üniversitelere yönlendirdik ama sanayi, ziraat gibi hayatın her alanda yetişmiş elemana ihtiyacımız var. Özellikle çocuklar yetenekleri alanında yetişsinler istiyoruz. Terzilik de bunlardan biri. Turan Bey 'Eleman bulmakta zorlanıyoruz. Bizler usta olduk ama çırak yetiştirmek istiyoruz' diyor. Ustaların öğretmen olması lazım. Meslek okulları giderek artıyor. Bakanlığımız da kolaylıklar sağlıyor. Bu durumdan memnunuz. Çalışkan olmalıyız. Atatürk 'En önemli şey çalışkanlıktır' diyor. Sonrasında saadet, para, ferah gelecektir. Çalışkanlık konusunu, gençleri gerçekten çok önemsiyorum. Onları meslek okullarına yönlendirirsek refahlarını da sağlamış olacağız. Bu anlamda meslek okullarının önemini vurgulamak isterim. Bu okulların, yüksek okulları da var, sonra onlara da devam edebilirler."